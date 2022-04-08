Удары нанесли с территории оккупированного РФ Крыма.

Российские военные нанесли удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области. В результате два здания получили повреждения, а также есть пострадавшие.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Уважаемые одесситы и жители юга Украины! Ночью с территории Крымского полуострова враг нанес ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесчине. Повреждены 2 здания, к сожалению, пострадавшие, их количество уточняется", - говорится в сообщении.

В то же время в Минобороны РФ отчитались об уничтожении "военного объекту недалеко от Одессы".

"Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

При этом местные жители пострадавшего поселка утверждают, что в населенном пункте не было никаких военных объектов.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты в ночь на 8 апреля нанесли новый ракетный удар по Одесской области. В результате обстрела были поражены объекты инфраструктуры

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