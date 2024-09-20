Город атакован, предварительно, ракетой "Искандер-М".

Российская армия в очередной раз нанесла ракетный удар по Одессе. Сегодня - по портовой инфраструктуре, что привело к повреждению иностранного судна под флагом Антигуа, несколько человек получили ранения.

Как сообщает корреспондент УНИАН, примерно в 13.54 была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы ВС Украины в 13.55 сообщили об угрозе применения баллистики с юга.

Уже через несколько минут раздались взрывы, которые слышали жители разных районов города. Местные власти - мэр города Геннадий Труханов и глава ОГА Олег Кипер - призвали население находиться в укрытиях.

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Впоследствии, Кипер заявил, что враг совершил ракетную атаку на Одессу.

"Обломки, предварительно, ракеты "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Четверо гражданских людей ранены. Им оказывается вся необходимая помощь", - подчеркнул чиновник.

Сейчас правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Ракетные удары России по Украине

Как сообщал УНИАН, недавно оккупанты нанесли удар по Одесской области баллистикой с кассетной боевой частью, в результате чего погибли супруги. В частности, удар РФ нанесла по Одесскому району. В результате удара в пригороде Одессы повреждены жилые дома. Во время проведения обследования обнаружены тела двух погибших: мужчины и женщины 1958 и 1962 годов рождения, также пострадала 65-летняя женщина.

Кроме того, РФ ударила по гражданскому судну с пшеницей. Судно транспортировалось в Египет и находилось на выходе из территориальных вод Украины.

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