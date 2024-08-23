Предатель переехал из Донецкой области и много лет поддерживал связь с боевиками "ДНР-ЛНР".

В Одессе задержали риелтора, который причастен к атаке российских оккупантов, которая была самой масштабной в городе по количеству погибших и раненых, - 15 марта из-за двойного удара "Искандерами" в городе погиб 21 человек и более 70 получили ранения. Среди жертв - полицейские, спасатели и работники скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, подозреваемый занимался разведывательно-подрывной работой для представителей спецслужб РФ. По указаниям российских кураторов, он собирал информацию о местах дислокации личного состава, вооружения и военной техники Сил обороны Украины, а также изучал общественно-политическую обстановку в Одессе и области.

"Также агент фиксировал последствия вражеских ударов по областному центру. Именно он, 15 марта этого года, передал врагу сведения о результатах двойного ракетного удара по гражданской инфраструктуре Одессы. В результате удара погиб 21 человек, а более 70 получили ранения. Подозреваемый не только наблюдал за событиями, но и обсуждал детали атаки с представителем спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что такая информация нужна была оккупантам для подготовки новых обстрелов региона.

Кроме этого, по данным пресс-службы, фигурант отличился рядом публикаций и комментариев в социальных сетях, которые вызвали волну возмущения среди общественности. В своих высказываниях он неоднократно унижал национальную честь и достоинство украинцев, разжигал национальную вражду и ненависть, а также оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, которая началась еще в 2014 году.

Правоохранители задержали мужчину по месту его проживания в Одессе. Во время обыска обнаружен мобильный телефон, в котором содержалась переписка с российским куратором и другие доказательства противоправной деятельности.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему сообщено о подозрении в государственной измене, разжигании расовой вражды и ненависти, а также оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 161, ч.1 ст. 436-2 УК Украины).

Как уточнили УНИАН в прокуратуре, злоумышленник - уроженец Донецка.

"Установлено, что примерно в середине апреля 2014 года, с началом активных боев на территории Луганской и Донецкой областей, он выехал из города Горловка Донецкой области и проживал на территории Харькова, Киева, в дальнейшем переехал в Одессу. До полномасштабного вторжения часто посещал оккупированную территорию. Он, как говорится, любитель "русского мира", был за Новороссию. Среди боевиков ДНР и ЛНР у него друзья", - сотрудник прокуратуры.

По данным Управления СБУ в Одесской области, в Одессе злоумышленник работал риелтором, а для сбора разведданных риелтор "втемную" использовал связи среди своих клиентов.

"15 марта он "отчитывался" российской спецслужбе о последствиях двойного удара... Тогда оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру баллистическими ракетами "Искандер-М". Когда на место "прилета" прибыли спасатели, сотрудники Национальной полиции и медики, рашисты ударили по ним второй ракетой", - рассказали в спецслужбе.

Сразу же на место происшествия приехал этот агент ФСБ, провел там доразведку и передал оккупантам информацию о пораженных объектах и ориентировочное количество погибших и раненых.

Установлено, что он осуществлял связь с российской спецслужбой через своего знакомого - участника оккупационных группировок РФ, который участвовал в захвате Мариуполя и Бахмута. Этот боевик передавал агентурную информацию своему брату, который входит в подразделение ФСБ, дислоцирующееся на временно захваченной части Донецкой области.

По данным СБУ, после "слива" информации о двойном ударе, который был 15 марта, предатель продолжил выполнять задачи по корректировке вражеского огня.

"В ходе спецоперации сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления фигуранта и задержали его, когда он готовился к передаче новых разведданных агрессору", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Баллистический удар по Одессе 15 марта: что известно

15 марта 2024 года российская оккупационная армия нанесла по Одессе двойной удар баллистическими ракетами "Искандер-М".

Сразу сообщалось о большом количестве погибших и раненых в результате удара. Уже вечером стало известно, что в результате ракетного обстрела пострадали 75 человек, еще более 20 - погибли. Среди погибших - спасатели, полицейские, сотрудники скорой помощи.

Например, погиб фельдшер Сергей Ротару, который прибыл на помощь пострадавшим после первого взрыва, - у него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Также жертвой второго удара стал 29-летний водитель-пожарный Денис Колесников, бывший вице-мэр города Сергей Тетюхин (уволился в ноябре 2023 года и ушел служить в ВСУ), командир батальона "Цунами" НПУ Александр Гостищев и др.

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