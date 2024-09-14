Тела нашли во время обследования разрушенного дома.

Оккупанты нанесли удар по Одесской области баллистикой с кассетной боевой частью, в результате чего погибла супружеская пара.

Около 20:16 в Одесской области была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики с юга. Через несколько минут жители ряда населенных пунктов услышали мощные взрывы.

Впоследствии глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что удар нанесен по Одесскому району. Предварительно регион атакован ракетами с запрещенной кассетной боевой частью. В результате удара в пригороде Одессы повреждены жилые дома.

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"Во время обследования обнаружены тела двух погибших: мужчины и женщины 1958 и 1962 годов рождения... Также пострадала 65-летняя женщина. Она получила осколочное ранение головы и правого тазобедренного сустава. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести", - детализировал Кипер.

Этот ракетный удар последовал после двух ночей, во время которых захватчики атаковали беспилотниками Одесский и Измаильский районы. По данным Кипера, сегодня ночью в результате падения обломков дронов в пригороде Одессы на территории частного домовладения разрушены 3 сооружения, повреждены жилой дом и гараж. Кроме того, в Одесском районе падение обломков БпЛА на территории жилого сектора вызвали возгорание крыши частного дома.

"На другой локации в результате российской атаки загорелся автомобиль и складское помещение. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание", - рассказал чиновник.

Атаки оккупантов на Украину

14 сентября российские захватчики открыли огонь по Гуляйпольской громаде Запорожской области и попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий. В результате вражеской атаки погибли три человека. По данным главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, все погибшие были сотрудниками предприятия.

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