Украина рассчитывает на реакцию мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по гражданскому судну, которое транспортировало в Египет пшеницу.

"Российская ракета против груза пшеницы для Египта. Сегодняшний удар в Черном море - по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, к счастью, обошлось без человеческих потерь", - сообщил президент.

Отмечается, что Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности. От нормальной и беспрепятственной работы украинского экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях мира.

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"Критическим является наше снабжение продовольствия в страны Африки и региона Ближнего Востока. Мы и в дальнейшем будем делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины - защита жизни, и так же это должно быть приоритетом для каждой страны", - заявил Зеленский.

Подчеркивается, что Украина рассчитывает на реакцию мира.

"Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет", - отмечается в заявлении.

В мониторинговых ТГ-каналах пишут, что враг атаковал судно, вероятно, ракетой Х-22 и, скорее всего, это произошло в акватории, что ближе к румынским территориальным водам.

Напомним, в июле 2024 года в Одесской области из-за удара, нанесенного армией РФ по портовой гражданской инфраструктуре, повреждения получило иностранное судно. Погибли два человека - охранник и водитель грузовика, еще один человек, вахтенный матрос, получил ранения.

Говорилось, что Одесскую область российские оккупационные войска атаковали баллистической ракетой, вероятно, "Искандер-М", и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69. Целью агрессора была портовая инфраструктура Одесского района, обломками ракеты повреждены складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход.

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