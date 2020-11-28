По предварительным данным, применение оружия совершено из-за нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

В районе населенного пункта Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области военная прокуратура задержала военнослужащего, который подстрелил сослуживца.

Об этом сообщает специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил в Facebook.

Установлено, что 26 ноября военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил потерпевшему огнестрельные пулевые сквозные ранения правого бедра и левой стопы.

По предварительным данным, применение оружия совершено из-за нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности.

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Досудебное расследование поручено следователям Территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске, осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 406 УК Украины.

Виновное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК РФ. Сейчас готовятся сообщения о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напоминаем, что санкция ч. 3 ст. 406 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

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Автор: Денис Прядко