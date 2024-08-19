"Драгер" показал превышение допустимой нормы алкоголя в крови водителя почти в 10 раз.

В Черновицкой области задержали нетрезвого священника, который за рулем грузовика КАМАЗ врезался в столб и оказал сопротивление правоохранителям. Об этом сообщает полиция области.

Отмечается, что 18 августа в с. Мольница водитель грузовика столкнулся с дорожным столбом и скрылся с места происшествия на этом же транспортном средстве. Правоохранители выявили и остановили автомобиль на одной из автодорог области.

"Во время общения с 42-летним водителем полицейские заметили у него явные признаки опьянения и предложили пройти соответствующий тест на месте. Результат алкотестера "Драгер" показал 1,94 промилле, что превышает допустимую норму алкоголя в крови почти в 10 раз", - говорится в сообщении.

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В ведомстве проинформировали, что во время составления административных материалов водитель начал себя агрессивно вести, сопротивляться патрульной полицейской: нанес телесные повреждения и пытался завладеть ее огнестрельным оружием. Полицейская госпитализирована.

Правоохранители не допустили завладения оружием и задержали мужчину. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 130 (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также следователи полиции внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В Одессе священник-адвокат требовал деньги у настоятеля храма

В Одесской области задержали священника с лицензией адвоката по подозрению в вымогательстве денег с настоятеля храма, который в июле сбил пешехода.

Для своей защиты в суде фигурант выбрал знакомого священника, который имел лицензию адвоката. Тот сообщил, что за 3 тыс. долларов "решит вопрос" с правоохранителями о закрытии уголовного производства. В случае неуплаты он угрожал настоятелю реальным сроком отбывания наказания за ДТП.

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