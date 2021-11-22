Даже после повышения стоимости проезда коммунальные предприятия будут оставаться убыточными.

Безлимитный проездной на месяц после неизбежного повышения стоимости проезда киевлянам будет обходиться в 2990 гривень.

Об этом говорится в сюжете программы "ДжеДАИ" на канале 2+2.

"Это дороже, чем месячный проездной в большинстве европейских стран: в Праге – 650 гривень, в Варшаве – 710, в Женеве – 2000, в Париже – 2255", – говорится в сюжете.

В КГГА отмечают, что даже после повышения стоимости проезда коммунальные предприятия будут оставаться убыточными. На их финансирование в бюджете денег нет.

Повышение стоимости проезда в Киеве: что известно

Читайте также"Осторожно, цены поднимаются": в Киеве протестовали против подорожания проезда (фоторепортаж)Как сообщал УНИАН, в Киеве планируют повысить тариф на проезд в общественном транспорте.

Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн.

Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн-15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при покупке 1-9 поездок.

Также останется возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками.

Узнав о таких планах КГГА, столичные маршрутчики тоже заявили, что повысят стоимость проезда.

Автор: Катерина Шварц