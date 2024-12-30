Ребенок находится под наблюдением медиков, сейчас угрозы его жизни нет.

В Самборе Львовской области двое детей нашли в доме бабушки пневматическую винтовку, во время игры с которой в результате случайного выстрела ранена 4-летняя девочка.

По данным полиции Львовской области, инцидент произошел 28 декабря около 17:00.

"Двое малолетних детей - 6-летний мальчик и его двоюродная 4-летняя сестра, находясь в доме своей бабушки, нашли в кладовке пневматическую винтовку и начали играть с ней. Неожиданно винтовка выстрелила, в результате чего пуля попала девочке в голову", - говорится в сообщении.

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Ребенка госпитализировали, он находится под наблюдением врачей. В полиции уточнили, что угрозы его жизни нет.

Пневматическую винтовку иностранного производства калибра 4,5 мм правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Гибель школьника на занятии по стрельбе в Ивано-Франковской области

В ноябре прошлого года в Ивано-Франковской области на занятии по стрельбе из пневматической винтовки застрелили ученика 9-го класса. В него по неосторожности при перезарядке винтовки попал одноклассник. Пуля попала в область грудной клетки.

От полученной травмы школьник скончался до приезда скорой помощи. Полиция задержала учителя, на уроке которого погиб ученик.

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