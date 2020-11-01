Украинец вез из Германии наркосодержащие и психотропные медпрепараты.

Пограничники предотвратили ввоз в Украину наркосодержащих и психотропных медицинских препаратов под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Читайте такжеНа Сумщине "охотник за металлом" погиб от взрыва миныВ частности, в субботу, 31 октября, во время досмотра грузовика, прибывшего в пункт пропуска «Ужгород» из Словакии, пограничники обнаружили коробки с лекарствами. Всего в грузовике было около 640 единиц наркосодержащих и психотропных медпрепаратов на общую сумму почти 19 тысяч гривень.

При этом, согласно предъявленным товаросопроводительным документам, водитель - гражданин Украины - из Германии в Ивано-Франковск должен был доставить гуманитарную помощь. Сотрудники таможни изъяли товар.

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Автор: Виталий Саенко