Полиция начала уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности частной жизни журналиста "Схем" Ткача

Сегодня утром в столичную полицию обратился Ткач и сообщил, что обнаружил в своей квартире повреждение в потолке и, возможно, прослушивающее устройство.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности частной жизни журналиста «Схем» Михаила Ткача, который утром 8 августа сообщил об обнаружении дома признаков установки устройства для прослушивания.

Как сообщили полиции Киева, Шевченковским управлением полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Читайте такжеСтало известно, как "прослушка" попала в квартиру журналиста "Схем" (фото)

В полиции отметили, что в субботу, 8 августа, утром в полицию Киева обратился мужчина и сообщил, что в своей квартире на улице Олега Ольжича он обнаружил повреждение в потолке и, возможно, прослушивающее устройство.

«Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили заявителя. В ходе проверки сообщения полицейские обнаружили на потолке в квартире повреждение. Также сотрудники полиции осмотрели крышу здания: никаких повреждений технических средств там не обнаружили», - говорится в сообщении.

В полиции добавляют, что запланировали проведение повторного осмотра и судебных экспертиз, чтобы выяснить, было ли там установлено какое-либо прослушивающее устройство.

В то же время главный редактор программы «Схемы» Наталья Седлецкая на своей странице в Facebook уточнила, что журналист Михаил Ткач живет на последнем этаже, над квартирой - общий чердак, на который имеется доступ из разных подъездов. Она добавила, что «отверстие» длиной не менее 60 см проходит в потолок».

По словам Седлецкой, полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, взяли образцы со строительных материалов, приняли заявление и уехали.

«То есть «глубже» не искали. Более того, мы просили полицию обеспечить охрану помещения (чердака), в которое можно легко попасть и уничтожить вещественные доказательства... Но нам сказали дальше обращаться уже в райотдел и там спрашивать, начали ли по нашему заявлению уголовное производство, назначили ли следователя по делу и т.д.», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, журналист программы расследований «Схемы» Михаил Ткач сообщил сегодня утром в Facebook, нашел устройство для прослушивания на потолке дома. На место происшествия мужчина вызвал следственно-оперативную группу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram