Адвокат Ткача пообещал добавить эту информацию к материалам дела.

На одном из входов на чердак дома, в котором обнаружили возможные доказательства прослушивание квартиры журналиста Михаила Ткача, сорвали установленные полицией "пломбы".

Сам журналист в Facebook сообщил, что слышал ночью 12 сентября шум.

"Вышел на двор, чтобы контролировать выходы из четырех подъездов, ведущих на чердак. Вызвал полицию. Люки на чердак были опечатаны скотчем в рамках уголовного производства. Полиция обнаружила сорванные "пломбы" в одном из подъездов и сейчас осматривает чердак", – написал Ткач.

Читайте такжеНочью сожгли машину "Схем": журналисты озвучили первые версии (фото)

Его коллега Наталья Седлецкая добавила комментарий адвоката журналиста.

"Факт срыва пломб очевиден. Михаил вызвал полицию, потому что услышал шум, нехарактерный для ночного времени. Очевидно, кто-то проник на чердак. Судя по всему, неизвестный быстро покинул это чердак, потому что во время дальнейшего осмотра места с сотрудниками полиции мы никого там не увидели», – цитирует Седлецкая слова адвоката Анатолия Попова.

Юрист также заявил, что они связывают все это с делом о прослушке. Однако вызванный на место происшествия эксперт не нашел никаких следов.

Адвокат пообещал добавить информацию к материалам дела.

"Прослушка" у Ткача: детали инцидента

8 августа журналист программы "Схемы" Радио Свобода Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства. Позже полиция сообщила, что начала производство по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

За два дня с момента открытия уголовного производства относительно вероятного прослушивания журналиста-расследователя программы "Схемы" Михаила Ткача полиция один раз осмотрела место событий, но без использования специальной техники. Однако, с помощью отвертки, следователь "нашел" три отверстия на чердаке, что ведут в дом журналиста.

Позже Ткач подал жалобу в прокуратуру из-за бездействия полиции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская