Дельцы сбывали оружие, боеприпасы и взрывчатку лично или пересылали по почте.

На Днепропетровщине правоохранители разоблачили группу, которая наладила сбыт оружия, боеприпасов и взрывчатки, незаконно вывезенных с территории проведения операции Объединенных сил.

Читайте такжеВ Ужгороде мужчина поджег свое авто под стенами Закарпатской ОГА (фото, видео)По информации Нацполиции, среди "товаров" были гранаты Ф-1, РГД-5, кумулятивные гранаты РКГ-3м, тротил, автоматы и пистолеты.

Группировка с межрегиональными связями действовала на Днепропетровщине в течение 2020-2021 годов, сбывала оружие и боеприпасы на территориях Днепропетровской и Запорожской областей.

Оперативники и следователи несколько месяцев документировали преступную деятельность группы. Они выяснили, что в составе группировки жители Днепропетровской области, а "товар" сбывали как из рук в руки, так и бесконтактно через почтовые отправления.

12 мая во время продажи автомата АКСУ-74 участников группы задержали.

В Днепре, Запорожье и на территории Днепропетровской области по местам жительства и в транспортных средствах участников группы правоохранители провели более 20 одновременных обысков, обнаружили автомат АКСУ, направляющие противотанковые управляемые ракеты, мины, артиллерийские выстрелы, гранаты, патроны различного калибра, пистолеты, карабины и ружья, а также 400 тыс. грн и около 8 тыс. долл.

Шестерым лицам объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. Два человека уже задержаны.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова