Впрочем, администратор обнаружил подозрительное поведение парня и осуществил проверку.

В Виннице мужчина пытался схитрить во время сборки теоретического экзамена в сервисном центре МВД.

Как сообщают Сервисные центры МВД в Винницкой области, во время экзамена администратор заметил, что кандидат подозрительно двигал руками. Во время проверки выяснилось, что парень пытался использовать микроустройства.

К телу была прикреплена микрокамера, микрофон и павербанк. А в ухе находился микронаушник.

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"Афера не удалась. И теперь парень готовит объяснения для правоохранителей, а не готовится к практическому экзамену", – пишут в МВД.

Как отметили в МВД, единственным законным способом получить водительское удостоверение впервые – индивидуальная процедура получения услуги в сервисном центре МВД.

Водительское удостоверение в Украине

В мае стало известно, что на кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов. Речь идет о видеонаблюдении и звукозаписи при сдаче теоретической и практической части экзамена. Для этого запланирована модернизация сервисных центров. Классы будут существенно увеличены и оборудованы специальными техническими средствами контроля с возможностью видеонаблюдения и звукозаписи.

С 1 августа Министерство внутренних дел разрешило неограниченное количество раз сдавать практический экзамен для получения водительских прав.

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