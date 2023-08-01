В частности, отменены ограничения по количеству попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения.

Министерство внутренних дел (МВД) разрешило неограниченное количество раз сдавать практический экзамен для получения водительских прав.

Об этом сообщает МВД в соцсети. "МВД отменило ограничения по количеству попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения", - говорится в сообщении.

В частности, практический экзамен можно сдавать неограниченное количество раз с 1 августа.

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Как пояснили в МВД, в течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке кандидаты имеют:

неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена;

неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки для сдачи практического экзамена.

"Интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (в случае неуспешной сдачи) составляет не менее 10 календарных дней", - отметили в МВД.

При этом, результат успешно сданного теоретического экзамена будет действительным в течение одного года, а практического – два года.

"Также обновлено экзаменационное письмо практического экзамена, в котором четко определены типичные ошибки и критерии для оценки способностей кандидата на право получения водительского удостоверения", - говорится в сообщении.

Сдача экзаменов на водительские права

В мае стало известно, что кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов. Речь идет о видеонаблюдении и звукозаписи при сдаче теоретической и практической части экзамена. Для этого запланирована модернизация сервисных центров. Классы будут существенно увеличены и оборудованы специальными техническими средствами контроля с возможностью видеонаблюдения и звукозаписи.

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