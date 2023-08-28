Запомните эти советы, чтобы ваше путешествие не превратилось в сплошную проблему.

Поездка на автомобиле – стресс для многих водителей. Особенно, если вы едете по улицам другой страны, где господствуют другие законы. Британский инструктор по вождению Себ Голдин рассказал, какие пять распространенных ошибок допускают туристы за рулем в других странах, и поделился важными советами.

Как пишет издание Express, туристы допускают самые разные ошибки – от отсутствия необходимых инструментов до поездки в неверном направлении. Все они могут превратить желанный отпуск в сплошное разочарование.

Прежде чем отправиться за границу, обязательно убедитесь, что у вас есть с собой права (лучше – международного образца). Отметим, что в Украине их можно заказать в сервисном центре. При этом, некоторые страны признают и внутренние украинские права.

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"Распространенная ошибка, которую люди совершают перед тем, как отправиться в отпуск, заключается в том, что они не застрахованы должным образом и не имеют документов для управления арендованным автомобилем", – подчеркнул инструктор.

Вторая распространенная ошибка водителей за границей – пользование спутниковой навигацией. Хотя она и выручает многих, чрезмерно полагаться инструктор на нее все же не советует.

"Легко заблудиться на новых дорогах с совершенно новым окружением, поэтому важно спланировать маршруты перед тем, как отправиться в путь, и не полагаться чрезмерно на спутниковую навигацию, которая иногда может отвлекать водителя. Хотя спутниковая навигация отлично подходит для учета проблем с дорожным движением и дорожных работ, водителю необходимо следить за тем, как часто и где он хочет остановиться по пути. Возможно, немного более тихая дорога будет соответствовать их потребностям, если это новый маршрут, поэтому эти варианты следует рассмотреть заранее", – пояснил специалист.

Кроме того, некоторые страны требуют, чтобы водители всегда имели при себе предметы первой необходимости и светоотражающие жилеты. Например, французские власти требуют от водителей иметь при себе алкотестер. А для управления автомобилем в большинстве крупных городов Франции вам понадобится наклейка Crit'Air (чистый воздух).

Также инструктор советует не забывать соблюдать безопасную дистанцию. Поездка за границу в первый раз может сбивать с толку, поэтому водители должны создать дополнительный барьер безопасности, чтобы избежать столкновений.

"В незнакомой обстановке всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть. Водители должны соблюдать большую дистанцию, чем обычно, между вами и автомобилем, едущим впереди, чтобы убедиться, что у вас есть время и пространство, чтобы отреагировать в случае необходимости", – подчеркнул Голдин.

Всегда помните о своем багаже, особенно если он закреплен снаружи (например, велосипеды на багажнике или чемодане на крыше). Инструктор говорит, что после долгой поездки автомобилисты могут легко забыть об этом, что может привести к проблемам позже.

"Помните об этой дополнительной высоте автомобиля! Может быть, вы путешествуете с праздничным багажом – может быть, с багажом на крыше, боксом на крыше или прицепом. Не забывайте об этом во время парковки и маневрирования, особенно в местах парковки с ограниченной высотой", – резюмировал инструктор.

Советы автомобилистам, которые стоит знать

Опытный механик с 55-летним стажем Скотти Килмер советует автомобилистам не покупать электромобиль. По его словам, есть пять распространенных проблем, которые могут возникнуть в таких автомобилях. К примеру, запас хода уменьшается примерно на 2% каждый год.

В то же время если вы водите автомобиль с автоматической коробкой передач, вам стоит придерживаться нескольких простых правил, чтобы сохранить средства и нервы. В частности, механик Скотти Килмер не советует ездить по воде, поскольку она может попасть в трансмиссию.

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