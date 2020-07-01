Пожар в "Токио Стар": завершено расследование в отношении двух сотрудников и совладельца отеля

Еще два человека скрываются от следствия и объявлены в розыск.

В Одессе завершено расследование в отношении двух сотрудников и совладельца отеля «Токио Стар», при пожаре в котором в 2019 году погибли 9 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, обвинительный акт направлен в Приморский районный суд Одессы.

В частности, обвинительный документ касается Вадима Черного (одного из совладельцев отеля), старшего администратора и администратора, которые подозреваются в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

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Отмечается, что в результате пожара погибли 9 человек, из которых 8 граждан Украины, в том числе 10-летний ребенок и гражданка Австралии. Еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе, во время досудебного расследования правоохранители допросили 186 человек (свидетелей, очевидцев происшествия, пострадавших), проведено опознание 9 погибших, осуществлено 8 осмотров места происшествия, 11 обысков, 84 выемки документов, 31 судебную экспертизу.

Кроме того, в рамках следствия правоохранительные органы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 270 УК Украины второму совладельцу и ответственному за ремонт электросети отеля. Сейчас эти два фигуранта скрываются от органов следствия и объявлены в розыск.

Досудебное расследование осуществляли следователи полиции.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в ночь на 17 августа 2019 года во время пожара в отеле «Токио Стар» погибли 9 человек. В их числе – жители Одесской области (юноша, 2002 г. р. и девушка, 2001 г. р.), двое киевлян (мужчина, 1995 г. р. и женщина, 1996 г. р.), также – 58-летний житель Днепропетровской области, харьковчанин, 1984 г. р., и 73-летняя гражданка Австралии. Кроме того, жительница Сум и ее 10-летняя дочь.

Владелец отеля Вадим Черный и старший администратор Ирина Паровик, у которой двое малолетних детей, были арестованы и помещены в СИЗО. Совладельцу гостиницы и главному инженеру заочно сообщено о подозрении. Также в числе подозреваемых 30-летняя женщина, дежурившая в гостинице в ночь пожара.

11 октября суд отпустил из СИЗО Паровик под ночной домашний арест.

27 ноября Одесский апелляционный суд отпустил Черного под домашний арест.

15 октября Киевский районный суд Одессы продлил арест и определил залог в размере более 53 млн грн владельцу отеля «Токио Стар» Черному. 23 июня 2020 года райсуд отказался продлить ему меру пресечения.

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