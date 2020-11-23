В городе Глухов Сумской области горело 5-этажное здание. В то время в отеле было 26 постояльцев.
Читайте такжеОтвет мальчикам из Австралии: немецкие пожарницы разделись для календаря (фото)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
По словам свидетелей, огонь, бушевавший на последнем этаже, было видно за несколько километров.
Обошлось без пострадавших: людей из номеров и персонал спасатели эвакуировали.
По предварительным данным, загорелось на мансарде. Чтобы попасть к очагу пожара, спасателям пришлось разбирать потолок отеля и делать в нем отверстия для пожарных гидрантов.
Через час огонь погасили, причину возгорания еще устанавливают.
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