Обошлось без пострадавших: людей из номеров и персонал эвакуировали.

В городе Глухов Сумской области горело 5-этажное здание. В то время в отеле было 26 постояльцев.

Читайте такжеОтвет мальчикам из Австралии: немецкие пожарницы разделись для календаря (фото)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

По словам свидетелей, огонь, бушевавший на последнем этаже, было видно за несколько километров.

Обошлось без пострадавших: людей из номеров и персонал спасатели эвакуировали.

По предварительным данным, загорелось на мансарде. Чтобы попасть к очагу пожара, спасателям пришлось разбирать потолок отеля и делать в нем отверстия для пожарных гидрантов.

Через час огонь погасили, причину возгорания еще устанавливают.

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Автор: УНИАН