Огонь перекинулся на соседнюю квартиру этажом ниже.

В Николаева фейерверк попал на балкон в многоэтажном доме.

Читайте такжеВ Киеве горела многоэтажка, есть пострадавшийОб этом пишут НикВести.

В новогоднюю ночь в многоэтажном доме по улице Садовая, 18 фейерверк попал в балкон на 7 этаже и тот загорелся.

В квартире никого не оказалось. Отмечается, что огонь перекинулся на соседнюю квартиру этажом ниже.

На месте происшествия работают три машины спасателей, газовая служба и карета скорой помощи.

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Автор: УНИАН