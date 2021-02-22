В Киеве из-за пожара в общежитии, произошедшего минувшей ночью в Днепровском районе, пожарным пришлось эвакуировать 50 человек.
Читайте такжеВ Киеве мужчине оторвало ногу бетонным миксеромОб этом сообщила пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.
«Сегодня в 3:27 поступило сообщение о пожаре на улице Космической, 8-Б, в Днепровском районе столицы. Пожарно-спасательные подразделения установили, что возгорание возникло в главной электрощитовой», - говорится в сообщении.
Пожарные по прибытии приступили к тушению, используя порошковые огнетушители. В 4:16 пожар был локализован и в 4:34 ликвидирован.
В ходе ликвидации пожара спасатели вывели на свежий воздух 50 человек, поскольку горение сопровождалось значительным задымлением. Жертв и пострадавших нет. Причину пожара должно установить следствие.
«Позже, после проветривания, жильцы смогли вернуться в здание», - добавили в ГУ ГСЧС.
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