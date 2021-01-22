По словам президента, государство должно создать все условия для того, чтобы пожилые люди, нуждающиеся в уходе и поддержке, имели возможность получать качественные социальные услуги.

Президент Владимир Зеленский выступает за законодательное урегулирование ситуации с деятельностью домов для престарелых в Украине.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил после посещения Харьковской городской многопрофильной клинической больницы № 17, где находятся пострадавшие в результате пожара в доме для пожилых людей.

Читайте такжеУ владелицы сгоревшего в Харькове дома престарелых есть еще одно незаконном подобное заведение

«Сейчас, несмотря на этот, к сожалению, трагический кейс, надо сделать все для решения и предотвращения подобных ситуаций», – сказал глава государства.

По мнению Зеленского, нужны законодательные инициативы по предоставлению социальных услуг, которые регулировали бы все вопросы и давали возможность как коммунальным, так и частным заведениям работать.

«Просто решить харьковскую ситуацию недостаточно. Мы не знаем, сколько таких объектов в государстве. Поэтому будут законодательные инициативы. Люди должны получать нормальные, качественные услуги. Я думаю, что как частные услуги должны быть, так и государственные. Как бы это ни звучало, но мы должны открыть такой рынок справедливых социальных услуг в Украине», – подчеркнул президент.

Во время посещения пострадавших в Харьковской городской многопрофильной клинической больницы № 17 Зеленский коротко пообщался с ними, поинтересовался самочувствием и пожелал им скорейшего выздоровления.

Также президент подчеркнул, что нужно провести аудит подобных объектов в Украине, в которых потенциально могут произойти такие трагические ситуации, как в харьковском доме для пожилых людей.

"Этот вопрос не урегулирован в государстве, потому что мы видим такой случай. Таких объектов в Харькове наша национальная полиция уже нашла шесть. Они разные, детали также выясняются и о них будут нам докладывать. Думаю, что надо ставить задачи по всей стране - найти такие объекты, чтобы мы о них знали, а не узнавали в такие трагические моменты, когда происходят пожары и потеряно 15 человек», – отметил президент во время общения с представителями СМИ в Харькове.

Глава государства отметил, что к таким объектам есть много вопросов, и «это очень серьезный вызов».

Пожар в доме престарелых в Харькове

21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, 5 госпитализировали.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, полицейские решают вопрос о задержании владелицы дома, в котором произошел пожар.

В Харьковской ОГА сообщили, что указанный дом нелегальный.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров