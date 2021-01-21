В связи с трагедией в Харькове проверят все незаконные хосписы и реабилитационные центры.

Пожилые люди, которые погибли во время пожара в Харькове, не смогли выбраться из здания пансионата из-за того, что на окнах там были решетки, поэтому пенсионеры буквально задохнулись.

Об этом сегодня заявил журналистам секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, передает пресс-служба мэрии.

«Как мне сказали, по этому адресу реабилитационный центр и дом престарелых работали нелегально. Здесь не соблюдалась ни одна норма, были решетки на окнах, поэтому люди буквально задохнулись», - отметил он.

В связи с этим, по его словам, в Харькове проверят все незаконные хосписы и реабилитационные центры, чтобы трагедия в дальнейшем не повторилась.

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Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно

Сегодня, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, возник пожар на втором этаже. К тушению огня привлечены 28 человек и 7 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли 15 и пострадали 5 человек.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Пожар охватил площадь в 100 кв. м. К тушению пожара были привлечены 28 человек личного состава и 7 ед. техники.

Пожар уже ликвидирован.

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Автор: Денис Прядко