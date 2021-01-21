Представители власти сейчас устанавливают владельца здания.

Дом для пожилых людей в Харькове, где в результате пожара погибли 15 человек, был нелегальным.

Об этом в комментарии Общественному сообщил директор областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага.

По его словам, никаких официальных учреждений для пожилых людей, зарегистрированных на улице Нижней Гиевской, нет.

"Такого учреждения, которое по этому адресу числится ни в одном реестре Харьковской области, не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", - сообщил директор департамента.

"Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте", - добавил Шпарага.

Представители власти сейчас устанавливают владельца здания.

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"На данный момент мы устанавливаем число погибших. Их фамилии, имена, отчества. Выясняем связь с родственниками, чтобы принять решение, помочь с захоронением... Сейчас разбираются правоохранительные органы. Пансионат работал без документов, проводится проверка. Выводы следователи сделают и в дальнейшем будут отрабатывать вопросы через прокуратуру и суд", - сообщил заместитель городского головы Андрей Руденко.

Пожар в доме престарелых в Харькове

21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, возник пожар на втором этаже. К тушению огня привлечены 28 человек и 7 единиц техники.

Сейчас известно, что в результате пожара погибли 15 и пострадали 5 человек.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

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Автор: Александр Топчий