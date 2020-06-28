Пожар на Позняках: в ГСЧС рассказали подробности

На месте работали 10 единиц техники. Огонь на квартиры не распространился.

В Киеве в доме на улице Соломии Крушельницкой, 3а, неподалеку от многоэтажки, в которой произошел взрыв 21 июня, на балконах двух этажей произошел пожар.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

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«Произошло возгорание на балконе 12-го этажа, в 16:12 нам поступила информация. Из-за того, что балкон был утеплен несертифицированным утеплителем, огонь с 12-го этажа перебросился на балкон 13-го этажа. На квартиры он не распространился», - сказала она.

По словам Водолаги, в 17:01 пожар был ликвидирован. На месте работали 10 единиц техники, добавила она.

Как сообщал УНИАН, взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел 21 июня.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Полиция открыла уголовное производство.

В результате взрыва без жилья остались 125 человек, которые жили в квартирах одной из секций дома. Отмечалось, что предварительно, угрозы для других секций дома нет.

Спасатели достали из-под завалов тела пятерых человек: двух женщин 1943 и 1974 г.р. и троих мужчин 1991, 1967, 1976 г.р.

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