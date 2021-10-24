На столичных тротуарах появились "золотые" трещины.

В Киеве скульптор взялся помогать дорожникам и латает дыры в асфальте по собственному оригинальному методу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Трещины в асфальте мужчина заполняет специальным раствором, а перед застыванием укрывает его золотой окраской. Вахан Авакян работает под открытым небом - достает из рюкзака емкости, кисть и щетку и берется за работу. Сначала трещина очищается от пыли, затем в стакан наливается полимер, которым заполняются неровности. Художник говорит: стоит придерживаться определенных пропорций.

Видео с латанием трещин в асфальте мужчина выложил в сеть и поразил пользователей - возник настоящий ажиотаж.

"Я сделал первую, и как-то очень резко пошла волна, много людей поддержали, я не ожидал", - признается Вахан.

Журналистам он показал уже третью "золотую" трещину. Объясняет: делает их ярче, красивее и акцентирует на проблеме. Прохожие такому методу удивляются, некоторые - снимают на видео. "Золото" на трещинах, конечно, ненастоящее.

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"Золото течет в канализацию, прикольно. Это точно лучше, чем обычная трещина", - смеется один из прохожих.

"Латание" одной трещины обходится скульптору в 500 гривень. Он хочет привлечь внимание к проблемам с дорогами и тротуарами. Сколько продержатся "золотые" трещины - не известно.

Детали узнавайте из видео:

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве одну из ям на дороге "назвали" именем мэри Виталия Кличко - в сети показали ее фото.

Автор: Юрий Годован