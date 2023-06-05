Окровавленный человек сидел на улице Балковской.

ЧП произошло вчера днем в Одессе на улице Балковской: патрульные во время дежурства увидели на тротуаре окровавленного мужчину.

"Инспекторы Дмитрий Цевка и Александр Фетеля сразу бросились оказывать ему помощь, ведь отсчет мог идти на секунды: наложили повязку, остановили кровотечение и стабилизировать состояние гражданина до приезда медиков", - рассказали в пресс-службе Управление патрульной полиции в Одесской области.

В управлении УНИАН уточнили, что совершить самоубийство пытался мужчина, 1980 года рождения. Что именно стало причиной его поступка, патрульные пока не знают. Пострадавшего забрала "скорая", которую вызвали инспекторы.

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В Одессе во время необычного пожара нашли погибшего мужчину, который оставил завещание. Событие произошло в апреле на улице Ефима Геллера. Мужчина написал, что отказывается от экспертизы своего тела, не хочет быть посмертным донором и похороненным в земле и тому подобное. Люди говорили, что мужчина якобы сам облил дом легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, а его самого нашли с пакетом на голове и в маске с трубкой, которая вела к баллону с азотом.

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