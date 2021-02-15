Один из раненых мужчин после инцидента прибежал в соседний магазин и попросил о помощи.

В центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на группу украинцев.

Читайте такжеВ Польше во время задержания погиб украинский заробитчанин: полиция применила электрошокерКак сообщает Польское радио по информации следователей, причиной драки стало сведение счетов между мужчинами, возможно, по национальному признаку.

Четверо взрослых иностранцев напали на группу из трех других иностранцев с использованием острых предметов, вероятно, ножей. После драки они скрылись с места происшествия, оставив окровавленных раненых мужчин.

Известно, что один из раненых мужчин после инцидента прибежал в соседний магазин и попросил о помощи. Драку увидел один из жителей соседнего дома и сообщил об инциденте в полицию и скорую помощь.

Оказалось, что избитые мужчины – граждане Украины, на которых напали грузины. Все они являются жителями Мендзиходжского уезда Великопольского воеводства, работники местных фирм.

Пострадавшим с многочисленными ножевыми ранениями оказали медицинскую помощь, а полиция вскоре задержала четырех злоумышленников. Граждан Грузии арестовали и предъявили обвинения, за которые им грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Пострадавших украинцев госпитализировали, а одного из них прооперировали.

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Автор: УНИАН