Мужчина начал бить по автомобилю и оскорблять врачей.

В Черкасской области мужчина погрыз капельницу в скорой и напал на медиков, которые пытались ему помочь.

Читайте такжеПытался убежать от полиции: киевлянин "под кайфом" сбил двух пешеходов (фото)Об этом пишет Громадське.

По словам пресс-секретаря Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР Ирины Назарок, 21 февраля в село Староселье вызвали скорую медицинскую помощь.

Медики осмотрели 40-летнего мужчину, который находился без сознания, и решили госпитализировать его в больницу.

В автомобиле скорой, когда фельдшер ставила ему капельницу, мужчина пришел в себя. Он перегрыз капельницу и выпрыгнул из машины.

Мужчина начал бить по автомобилю, оскорблять врачей и пытался ударить фельдшера. Когда за женщину вступился водитель, мужчина набросился на него с кулаками.

Медики вызвали на место полицию и написали заявление на мужчину.

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Автор: УНИАН