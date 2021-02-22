В Черкасской области мужчина погрыз капельницу в скорой и напал на медиков, которые пытались ему помочь.
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По словам пресс-секретаря Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР Ирины Назарок, 21 февраля в село Староселье вызвали скорую медицинскую помощь.
Медики осмотрели 40-летнего мужчину, который находился без сознания, и решили госпитализировать его в больницу.
В автомобиле скорой, когда фельдшер ставила ему капельницу, мужчина пришел в себя. Он перегрыз капельницу и выпрыгнул из машины.
Мужчина начал бить по автомобилю, оскорблять врачей и пытался ударить фельдшера. Когда за женщину вступился водитель, мужчина набросился на него с кулаками.
Медики вызвали на место полицию и написали заявление на мужчину.
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