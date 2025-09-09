Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении военнослужащему Государственной пограничной службы Украины, который застрелил мужчину при попытке незаконного пересечения украинско-молдавской границы. Об этом в комментарии УНИАН рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Следствие установило, что 1 сентября пограничный наряд обнаружил двух человек, которые перелезали защитные сооружения и направлялись в сторону Молдовы. На законные требования остановиться они не отреагировали. Во время преследования пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов. Впоследствии было обнаружено тело 23-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Другого мужчину задержали.

"Сейчас одному из пограничников сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", - отметила Сапьян.

Видео дня

Детали дела

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщало, что в начале сентября в Одесской области во время преследования нарушителей границы составом пограничного наряда были осуществлены предупредительные выстрелы. До этого обнаружены неизвестные лица, которые двигались в сторону государственной границы, не реагировали на требование пограничников остановиться. В дальнейшем один человек был задержан в момент преодоления инженерного заграждения. Еще одного человека пограничный наряд обнаружил без признаков жизни. Мужчина имел пулевое ранение.

3 сентября работники ГБР открыли уголовное производство по факту гибели военнообязанного. Погибшим оказался 23-летний харьковчанин, при котором были паспорт для выезда за границу и личные вещи.

В рамках зарегистрированного уголовного производства по ч. 3 ст. 365 УК Украины следователи ГБР осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого осуществлялись выстрелы. Были допрошены пограничники и свидетели происшествия.

Инциденты с пограничниками

Как сообщал УНИАН, в июле 2024 года в Одесской области пограничник застрелил дезертира, который пытался бежать за границу и при задержании оказал сопротивление. В частности, четверо мужчин, которые были мобилизованы на военную службу, сбежали с учебного полигона в Одесской области. Они планировали пересечь государственную границу вне пунктов пропуска, но в одном из населенных пунктов были остановлены пограничниками.

При проверке двое из четырех пассажиров автомобиля начали убегать. Впоследствии все были задержаны, но один из беглецов оказал сопротивление, напав на пограничника. Поэтому пограничники были вынуждены применить оружие. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть беглеца и соответствующие телесные повреждения у военнослужащего. Было открыто производство по ч. 3 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: