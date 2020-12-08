Распространиться огню помешал охранник парковки, который вовремя погасил пламя.

Сегодня в центре Одессы неизвестный бросил "коктейль Молотова" в припаркованный на автостоянке автомобиль BMW.

Как сообщил в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, злоумышленник бросил на капот BMW, припаркованного на улице Канатной, бутылку с горючей смесью.

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Перед тем как бросить бутылку, злоумышленник ее поджог.

Как отмечается, распространиться огню помешал охранник парковки, который вовремя погасил пламя.

Иномарка принадлежит местной жительнице.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая