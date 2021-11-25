Разъяснительная беседа с мужчиной, по словам свидетелей, длилась четверть часа.

В Кременчуге Полтавской области слишком возбужденного пассажира маршрутки удалось унять только после звонка в полицию.

Об этом пишет издание Кременчугский ТелеграфЪ.

По словам свидетелей, мужчина сел в общественный транспорт утром в 7:35 и начал мешать водителю двигаться по маршруту и расписанию.

"Трое детей 7-8 лет испугались и попросились выйти, у одного мальчика, который ехал сам, произошла истерика. Какая-то женщина также плакала и просила отпустить маршрутку, потому что дети боятся, но мужчину это не волновало", - рассказала очевидица.

На отснятые свидетелями кадры попало уже окончание приключения: когда пара копов выводила дебошира из салона маршрутки.

Полицейские информировали его о несоблюдении масочного режима и заявили, что водителю маршрутки придется оплатить штраф за перевозку нарушителя.

В свою очередь, сам виновник конфликта жаловался, что один из пассажиров выбросил из салона его вещи и пытался это сделать с ним же.

Разъяснительная беседа с мужчиной, по словам свидетелей, длилась четверть часа.

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Автор: Виолетта Орлова