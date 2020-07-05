В Польше спортивный самолет упал на частный дом (видео)

Самолет задел фонарь, кровлю частного дома и припаркованное авто.

В Польше одномоторный спортивный самолет упал в частном секторе. В аварии пострадал только пилот.

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Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на местные ресурсы TerazKrosno и RMF FM.

Инцидент произошел в городе Коросно (Подкарпатское воеводство) около 8 утра. Спортивный самолет Rand Robinson KR-1, вскоре после взлета из местного аэропорта из-за проблемы с мотором начал терять управление.

В самолете был один человек – 69-летний пилот. Ему удалось аварийно посадить самолет неподалеку от аэропорта в частном секторе. Самолет задел фонарь, кровлю частного дома и припаркованное авто.

Пилот смог выбраться из кабины самостоятельно, его забрала скорая. По предварительной информации, серьезных травм у него нет. Других пострадавших нет.

Причины аварии будет расследовать профильная государственная комиссия.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в Одессе недалеко от торгового центра «Метро» потерпел крушение легкомоторный самолет. Погиб экипаж из двух человек: командир скончался на месте происшествия, второй пилот - в реанимации.

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