Пострадавшему оказывали помощь врачи скорой.

Во время новогодних праздников в Ирпене произошел курьезный инцидент: мужчина в костюме Деда Мороза полез в драку с клиентом, который не захотел платить за совместное фото.

Об этом рассказал начальник Ситуационного центра коммунального предприятия "Муниципальная стража" Роман Левенец, передает издание ITV.

Инцидент случился еще 31 декабря около часа ночи - именно тогда на улице начали появляться горожане, которые продолжали праздновать Новый год на улице. В то время произошло несколько стычек.

Читайте такжеЗа несколько часов до Нового года в метро Киева пьяная компания устроила драку"Один из случаев был даже курьезным: самодеятельный Дед Мороз, который фотографировался с горожанами, подрался с одним из своих клиентов за то, что тот не заплатил ему деньги за фото", - рассказал Левенец.

На место происшествия пришлось вызвать скорую и полицию. В результате конфликта пострадавшему клиенту оказывали помощь врачи - он лишился двух зубов. Деда Мороза задержали правоохранители.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января в центре Киева на Софийской площади – группа мужчин устроила массовую драку. Драка произошла прямо под главной елкой Украины.

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