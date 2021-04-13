Воровкам грозит 8 лет тюрьмы.

В городе Лозовая Харьковской области двух женщин подозревают в присвоении мешка с деньгами - более полумиллиона гривень.

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Как сообщается на сайте областной полиции вечером 10 апреля к правоохранителям обратился директор почтового отделения в городе Лозовая. Он сообщил, что во время перевозки почты служебным автомобилем работники учреждения в селе Слободское Лозовского района заметили исчезновение мешка с деньгами.

В ходе проведения проверки полицейские установили, что 31-летняя работница выдавала деньги почтальонам в помещении кассы, и похитила один пакет с наличными. Средства она передала 38-летней женщине, которая занимает должность заместителя директора указанного отделения. Злоумышленница хранила мешок с деньгами по месту жительства. Женщины заранее разработали план кражи.

Отмечается, что вещественные доказательства изъяты. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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Автор: Дмитрий Захаров