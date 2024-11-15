Народный депутат подозревается в информационно-подрывной деятельности в пользу государства-агрессора.

Печерский районный суд Киева отправил под стражу народного депутата Евгения Шевченко, которого подозревают в государственной измене. Как сообщает hromadske, Шевченко отправили под стражу без права внесения залога до 11 января.

Таким образом суд удовлетворил просьбу прокуратуры, которая настаивала именно на том, чтобы отправить Шевченко под стражу без права внесения залога.

Также, сторона обвинения настаивала, что депутат своими высказываниями проводил подрывную деятельность в пользу России. Во внимание были взяты публикации подозреваемого в Telegram и YouTube.

Видео дня

Дело нардепа Евгения Шевченко

Как сообщал УНИАН, ранее Шевченко в сети Telegram призвал президента Украины Владимира Зеленского "начинать диалог" с Россией. Также он предложил свою помощь и заявил, что готов для этого поехать в Минск, ведь у него хорошие отношения тамошними властями.

14 ноября сало известно, что Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора собрали доказательства государственной измены со стороны действующего народного депутата.

По материалам дела, фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора. На основании полученных доказательств нардепу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Евгении Шевченко.

Вас также могут заинтересовать новости: