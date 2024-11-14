Фигурант дела систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора.

Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора собрали доказательства государственной измены со стороны действующего народного депутата. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По материалам дела, фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора.

В частности, как отмечается, нардеп массово распространял фейки российской пропаганды относительно событий в нашем государстве и его внешнеполитического курса, а в октябре-ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны Украины и общественных настроениях внутри нашего государства. Для "разгона" кремлевских нарративов он активно использовал свои каналы в видеохостинге YouTube и Telegram, а также эфиры в украинских и вражеских СМИ.

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"Независимая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта в ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины. Кроме того, в рамках досудебного расследования получены данные, свидетельствующие о том, что в течение 2020-2023 годов нардеп неоднократно посещал Беларусь, где общался с руководством этого государства и налаживал "схемы" по закупке для подконтрольных ему компаний электроэнергии и аммиачных удобрений по заниженной стоимости. В дальнейшем аффилированные ему коммерческие структуры продавали соответствующие ресурсы по искусственно завышенной цене для получения сверхприбылей", - говорится в сообщении.

Как свидетельствуют материалы производства, для реализации сделок нардеп привлекал подставных лиц, в том числе нерезидентов подконтрольных ему фирм.

На основании полученных доказательств нардепу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Евгении Шевченко.

Нардеп Евгений Шевченко: что о нем известно

Как сообщал УНИАН, ранее член депутатской группы "Восстановление Украины" Евгений Шевченко в сети Telegram призвал президента Украины Владимира Зеленского "начинать диалог" с Россией. Также он предложил свою помощь и готов для этого почему-то поехать в Минск.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак впоследствии в Telegram написал, что некоторые народные депутаты запутались в вопросах безопасности, интересов и будущего Украины.

В частности, как отметил руководитель ОП, если в головах этих народных депутатов "национальные интересы равны поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах РФ".

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