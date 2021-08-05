Женщина была в грязной одежде, а ее ребенок имел царапины на шее.

В Геническе Херсонской области женщина в нетрезвом состоянии ходила по городу с ребенком на руках и все время падала. Пьяная местная жительница устроила своей маленькой дочке ужасную ночную прогулку, за это патрульные составили на нее протокол.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Херсонской области.

"Очередной вызов получили инспекторы отдела патрульной полиции в Автономной Республике Крым и в г. Севастополе в понедельник, около 22 часов. Заявитель сообщал, что по улице Пушкина в Геническе ходит женщина с маленьким ребенком на руках и все время падает. Экипаж немедленно отправился по адресу", - рассказали в пресс-службе.

Патрульные быстро нашли женщину с детской коляской и младенцем в ней. Одежда матери была грязной, а во время общения инспекторы заметили у нее признаки алкогольного опьянения.

Читайте такжеНа пляже в Одессе засняли изможденного маленького леопарда – СМИПолицейские составили на 34-летнюю женщину протокол по ч. 1 ст. 184 (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) КУоАП и вызвали карету скорой. Ее годовалую дочь забрали в районную больницу для обследования.

"А утром, по окончанию смены, патрульные наведались к малышке, прихватив детское питание, печенье и витамины. Также инспекторы сообщили соответствующие социальные службы о происшествии", - добавили в полиции.

Ранее УНИАН сообщал, что житель Херсонщины поссорился с соседкой из-за утки и показал ей обнаженные ягодицы.

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Автор: Иван Бойко