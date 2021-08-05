Сейчас крокодила готовятся поймать.

На Арабатской стрелке (Херсонская область) в одном из водоемов обнаружили крокодила.

Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердил директор сафари-парка на Арабатской стрелке Алексей Гетта.

По его информации, на Арабатской стрелке находится выставка крокодилов.

"Вроде бы, эта выставка сказала, что это не их крокодил ... Якобы какой-то пляжный фотограф напился и потерял этого полутораметрового крокодила. Насколько мне известно, этот фотограф исчез", - рассказал он.

Читайте такжеВ США из реабилитационного центра сбежал спасенный из огня медвежонок (видео)По словам Гетты, сейчас крокодила готовятся поймать, поскольку рептилия представляет опасность для людей.

"Крокодил может не есть несколько дней, но потом проголодается и отправится в поисках пищи. И неизвестно, кто встретится на его пути", - сказал Гетта.

Также он отметил, что и сам крокодил в опасности, поскольку он обречен на верную смерть, когда похолодает.

Гетта рассказал, что, по его данным, крокодил поселился в окрестностях села Счастливцево Генического района на озере, образовавшемся на месте бывшего песчаного карьера.

Директор сафари-парка сказал, что после того, как крокодила поймают, он не сможет дать убежище рептилии.

"У нас нет аквариума, мы только планируем его построить. Но я могу договориться с кем-то из коллег из зоопарков, где есть террариум, чтобы они забрали крокодила", - отметил он.

Он добавил, что ситуация с крокодилом находится на контроле у полиции.

Также, по информации Гетты, он дал ветеринарам на некоторое время ружье, которое стреляет шприцами с транквилизатором.

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Автор: Вячеслав Гусаков