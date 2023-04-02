Сейчас все потерпевшие ждут результатов расследования.

20 пациентов Чертковской больницы на Тернопольщине признаны потерпевшими по уголовному делу. Они потеряли зрение после инъекции.

Тамошних врачей подозревают в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Два десятка их пациентов либо полностью потеряли зрение, либо стали видеть еще хуже - одному мужчине вообще пришлось удалить глаз. Как выяснилось, всем пострадавшим в местной больнице сделали инъекцию в глаз одним и тем же препаратом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

55-летний мужчина в полицию обратился первым, у него были поражены сосуды глаза. До лечения зрение на левом глазу было 70%, после лечения полностью исчезло. Со временем глаз вообще пришлось удалить, а все - из-за инъекции, которую сделали для улучшения зрения. С сильным воспалением глаза мужчину из Черткова срочно перевели в Тернополь, однако воспаление стремительно распространялось. Лучше пациенту не становилось, поэтому его отправили в специализированную больницу в Одессе, где врачи выяснили, что в глаз была занесена синегнойная палочка. Глаз пришлось удалить.

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В клинике Одессы сейчас свои глаза спасают уже четверо пациентов больницы Черткова, всем 16 февраля вкололи один и тот же препарат, за каждую инъекцию пациенты оплатили по 2 тыс. грн.

Муж Галины Зрайчик получил инъекции в оба глаза, после чего началось такое воспаление, что пришлось удалить оба хрусталика. Пока нет никаких прогнозов, восстановится ли его зрение.

Журналистам удалось узнать, что препарат для улучшения зрения пациентам в Черткове кололи из одного флакона, он - иностранного производства, предназначен для онкозаболеваний. В полиции Тернопольской области заявили, что это лекарственное средство не сертифицировано на территории Украины.

Директор больницы в Черткове подтверждает факт увечья пациентов, но где врачи взяли флакон, не говорит. Поэтому медучреждение обвиняет своих сотрудников в том, что произошло.

Полиция изъяла тот же флакон, препарат сейчас находится на исследовании. Свое расследование начали и в областном департаменте здравоохранения.

Фирма-производитель после этого скандала заявила, что препарат, который использовали в больнице в Черткове, — поддельный.

Смерть украинки после визита к стоматологу

Ранее 29-летняя Оксана Гладий из Хмельницкого впала в кому и умерла после визита к стоматологу. Без матери остался маленький сын.

Женщина пошла в клинику FeloniuK Clinic удалять три "зуба мудрости". Однако после анестезии она впала в кому III степени, и проведя в ней месяц, умерла.

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