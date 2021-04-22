Мужчину возмутило, что кто-то в супермаркете ударил его жену из-за отказа надеть защитную маску.

В Мариуполе мужчина ворвался с топором в супермаркет АТБ и начал крушить всё на своём пути.

Читайте такжеВ Харькове накрыли членов банды, которые убивали людей ради завладения квартирамиСоответствующее видео появилось в соцсетях.

Нападение произошло около 15:00, пишет местное издание 0629.

По информации СМИ, мужчину возмутило, что кто-то в супермаркете ударил его жену из-за отказа надеть защитную маску.

Он разгромил топором все кассы и прилавки. Присутствующие в магазине люди разбежались.

В полиции сообщили, что личность мужчины установлена. На месте происшествия работают правоохранители.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Автор: Людмила Жерновская