В Мариуполе мужчина ворвался с топором в супермаркет АТБ и начал крушить всё на своём пути.
Читайте такжеВ Харькове накрыли членов банды, которые убивали людей ради завладения квартирамиСоответствующее видео появилось в соцсетях.
Нападение произошло около 15:00, пишет местное издание 0629.
По информации СМИ, мужчину возмутило, что кто-то в супермаркете ударил его жену из-за отказа надеть защитную маску.
Он разгромил топором все кассы и прилавки. Присутствующие в магазине люди разбежались.
В полиции сообщили, что личность мужчины установлена. На месте происшествия работают правоохранители.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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