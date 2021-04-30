Еще двое ее братьев и сестра, которые тоже отравились грибами, находятся в реанимации.

В Чернигове сегодня утром в областной детской больнице из-за отравления грибами умерла 5-летняя девочка из многодетной семьи.

Об этом УНИАН сообщили в Черниговской областной детской больнице.

Читайте такжеЕли картофель с грибами: На Черниговщине в реанимацию попали четверо детейПо информации медиков, двое из четырех детей этой семьи были госпитализированы в тяжелом состоянии – это 5-летняя девочка и ее 7-месячный брат. Девочка на момент госпитализации находилась в коме в результате тяжелого отравления, ее подключили к аппарату искусственного дыхания, однако спасти не удалось – у нее отказали внутренние органы.

Медики указывают, что детям до 14 лет вообще не рекомендуется употреблять в пищу грибы, а в этом случае, несмотря на тяжесть отравления, речь идет о ядовитых грибах.

Отмечается, что трое других детей (7 месяцев, 3 и 6 лет) остаются в реанимации. Их состояние - тяжелое.

Отравления четырех детей грибами на Черниговщине: что известно

27 апреля в реанимационное отделение Черниговской областной детской больницы из одного из населенных пунктов Черниговского района в тяжелом состоянии доставили четверых малолетних детей из многодетной семьи с диагнозом острое отравление неизвестным веществом. Самому младшему ребенку - 7 месяцев, самому старшему – 6 лет. Предварительно установлено, что дети употребляли в пищу грибы, приготовленные родителями.

Семья находилась в поле зрения социальных служб по делам детей в связи со сложными жизненными обстоятельствами.

Ювенальные прокуроры Черниговской окружной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми (ст. 166 Уголовного кодекса Украины).

По сообщению местных СМИ, мать отравившихся детей сейчас беременна шестым ребенком.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Синельник