Девочка после отравления находилась в коме / фото УНИАН

В Чернигове сегодня утром в областной детской больнице из-за отравления грибами умерла 5-летняя девочка из многодетной семьи.

Об этом УНИАН сообщили в Черниговской областной детской больнице.

Читайте такжеЕли картофель с грибами: На Черниговщине в реанимацию попали четверо детейПо информации медиков, двое из четырех детей этой семьи были госпитализированы в тяжелом состоянии – это 5-летняя девочка и ее 7-месячный брат. Девочка на момент госпитализации находилась в коме в результате тяжелого отравления, ее подключили к аппарату искусственного дыхания, однако спасти не удалось – у нее отказали внутренние органы.

Медики указывают, что детям до 14 лет вообще не рекомендуется употреблять в пищу грибы, а в этом случае, несмотря на тяжесть отравления, речь идет о ядовитых грибах.

Отмечается, что трое других детей (7 месяцев, 3 и 6 лет) остаются в реанимации. Их состояние - тяжелое.

Отравления четырех детей грибами на Черниговщине: что известно

  • 27 апреля в реанимационное отделение Черниговской областной детской больницы из одного из населенных пунктов Черниговского района в тяжелом состоянии доставили четверых малолетних детей из многодетной семьи с диагнозом острое отравление неизвестным веществом. Самому младшему ребенку - 7 месяцев, самому старшему – 6 лет. Предварительно установлено, что дети употребляли в пищу грибы, приготовленные родителями.

  • Семья находилась в поле зрения социальных служб по делам детей в связи со сложными жизненными обстоятельствами.

  • Ювенальные прокуроры Черниговской окружной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми (ст. 166 Уголовного кодекса Украины).

  • По сообщению местных СМИ, мать отравившихся детей сейчас беременна шестым ребенком.

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Автор: Ирина Синельник