В зоне ООС военнослужащий избил своего товарища и поджег.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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По данным следствия, 44-летний военнослужащий по контракту - водитель одной из воинских частей, избил сослуживца и пытался душить. Затем облил коллегу смазкой для бензопил, поджег зажигалкой и забрал у пострадавшего 9500 гривень.
Как сообщается, сейчас пострадавший находится в Центральной городской больнице города Торецк с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, ему сообщили о подозрении.
В случае доказательства вины военнослужащему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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