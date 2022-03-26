Российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы, которые украинские военные используют для освобождения других украинских городов от оккупации.

Город Тростянец на Сумщине освобожден от российских оккупационных войск.

Об этом сообщает 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".

"Сегодня силами 93 бригады "Холодный Яр", с помощью территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец на Сумщине освободили от российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "холодноярцам" удалось изгнать "элиту" российских сухопутных войск - Кантемировскую танковую дивизию.

"Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец. Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы, которые 93 бригада использует для освобождения других украинских городов от оккупации", - сообщили в бригаде.

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