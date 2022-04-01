30 марта были найдены два связанных тела с огнестрельными ранениями.

В освобожденном Тростянце обнаружены тела замученных мирных жителей.

Как сообщает Офис генпрокурора, под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры осуществляются досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации Тростянца похищали и издевались над мирными жителями.

"После освобождения города от российских войск 30 марта было обнаружено два связанных тела с огнестрельными ранениями. Погибшими оказались мирные местные жители, о пропаже которых родственники сообщали за несколько дней до этого", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Тростянце в гараже нашли изуродованное тело мужчины.

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