Погибшему 56, он отец троих взрослых детей.

В Черновицкой области местный житель во время охоты смертельно травмировал односельчанина.

Читайте такжеВ Одесской области задержали двух юношей по подозрению в убийстве женщины-таксистаОб этом сообщают в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

На спецлинию «102» обратился 62-летний житель села Лунка и сообщил, что во время охоты в лесу выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья в косулю.

Когда мужчина подошел ближе, увидел тело жителя района без признаков жизни.

Полицейские установили личность погибшего - 56-летнего жителя села Великоселье и направили тело на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти.

С места уголовного преступления изъяли охотничье ружье, гильзу калибра 16 миллиметров и другие вещественные доказательства. 62-летнего нарушителя задержали. Сейчас следователи Герцаевского отделения полиции решают вопрос сообщения задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование. За содеянное правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщается в сюжете ТСН, охотник рассказывает, что пошел на охоту и услышал за деревьями шорох. Решил, что это дичь и выстрелил. А когда подошел ближе, узнал односельчанина, который был уже без признаков жизни.

Погибшему 56, он отец троих взрослых детей. В свой день рождения в лесополосе как раз рубил елку к праздникам.

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Автор: Людмила Жерновская