По словам начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина, представители армянской и азербайджанской диаспор прекрасно понимают, что Украина «не является полем боя».

СБУ рассматривает версией обстрела почетного консульства Азербайджана в Харькове вмешательство "третьих сил" для раскачивания ситуации в Украине и Харьковском регионе.

Об этом говорится в заявлении начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина, которое размещено на странице начальника пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы в Facebook.

Управление СБУ совместно с правоохранительными органами региона принимает меры, направленные на установление лиц, причастных к обстрелу здания Почетного консульства Азербайджанской Республики.

"На сегодняшний день, в соответствии с компетенцией, Службой безопасности Украины рассматриваются версии о вмешательства "третьих" сил к раскачиванию ситуации в Украине и Харьковском регионе как элемент "гибридной войны", так и создание комфортных условий для дипломатов "третьих" стран в их деятельности, связанной с ситуацией в Нагорном Карабахе", - говорится в заявлении.

По словам Дудина, представители армянской и азербайджанской диаспор, проживающих в Харьковской области и в Украине в целом, прекрасно понимают, что Украина "не является полем боя". "Более того, каждая из этих диаспор заинтересована в недопущении конфликтной ситуации в регионе, что может ухудшить отношения с региональной и центральной властью", - убежден он.

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Вместе с тем, по словам начальника УСБУ, после анализа ситуации установлено, что подобные случаи происходят в странах, где компактно проживают выходцы из Армении и Азербайджана, и именно медиаресурсы "третьих" стран распространяют эту информацию.

"С сожалением констатируем, что отдельные политические силы региона, которые приближены к "третьих" странам, в результате звонкого проигрыша на местных выборах или, возможно, по указанию эмиссаров "третьих" стран (сейчас указанная версия также проверяется), пытаются сделать "хайп" и разжечь огонь национальной вражды в регионе. Каждому такому случаю дается оценка и проводятся соответствующие мероприятия с целью недопущения и нейтрализации указанных процессов", - заявил Дудин.

Обстрел консульства Азербайджана в Харькове: что известно

Ночью 7 ноября в Харькове неустановленные лица обстреляли здание почетного консульства Азербайджана.

Было сделано 6 выстрелов. Пробиты окно и входная дверь. Поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет. По информации консульства, камеры видеонаблюдения зафиксировали двух парней с оружием в руках, напоминающим пистолет с глушителем.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что связывают обстрел консульства с недавними угрозами радикальных армянских сил в адрес дипломатических миссий и членов местных азербайджанских общин.

Согласно информации Нацполиции, ведется досудебное расследование, начатое по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что в ближайшее время полиция возьмет под охрану все официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине.

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Автор: Константин Гончаров