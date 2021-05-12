Пострадавших нет, открыто уголовное производство.

Поздно вечером 11 мая в центре Ивано-Франковска на улице Галицкая взорвался автомобиль марки BMW Х5. Пострадавших нет. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Читайте такжеВ Сумах пытались убить президента футбольного клуба и экс-прокурораОб этом сообщает полиция Ивано-Франковской области Facebook.

«Предварительно правоохранители установили, что неизвестный со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская из предмета, по типу действия похожего на ручной противотанковый гранатомет, осуществил выстрел, в результате чего, путем взрыва, повредил автомобиль», – говорится в сообщении.

По факту происшествия начали уголовное производство по ч. 2, ст. 194, ч. 1, ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Взрыв в центре Ивано-Франковска: что еще известно

Как сообщает Telegram-канал Frankivsk 112, BMW X5 обстреляли из ручного противотанкового гранатомета.

По информации очевидцев, обстрел произошел возле ТЦ River Park в микрорайоне Пасечная. Выстрел по авто при этом был осуществлен с близкого расстояния.

От обстрела машина получила значительные повреждения. У передней двери, со стороны водителя, остался след от снаряда.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц