Полицейские в течение суток установили личности двух злоумышленниц и задержали их.

На Черниговщине полицейские задержали мошенников, которые обманули женщину почти на миллион гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

18 февраля в полицию обратилась 67-летняя жительница Прилук, которая сообщила, что к ней прямо на улице подошли две незнакомки и предложили помочь ей. Якобы они могут снять порчу, которую "увидели" на заявительнице и от которой якобы страдает вся семья женщины.

"Поскольку у потерпевшей как раз заболели члены семьи, она легко подверглась воздействию мошенниц. Женщина согласилась вынести из дома все сбережения «для снятия негативной энергетики». Она отдала незнакомкам 30 тысяч долларов, 1500 евро и 20 тысяч гривень», - говорится в сообщении.

После того, как незнакомки забрали деньги и ушли, женщина пришла в себя и обратилась в полицию. Потерпевшая предоставила полицейским приметы злоумышленниц: у обоих черные глаза и смуглая кожа, на лицах – медицинские защитные маски.

Впоследствии было установлено, что к мошенничеству причастны две жительницы Донецкой области – 1967 и 1989 годов рождения.

После совершения мошенничества в Прилуках злоумышленницы сначала сбежали в Киев, а затем сняли такси и двинулись в направлении города Днепр. Там их и догнала группа полицейских. Мошенников задержали.

В ходе санкционированного обыска у злоумышленниц изъяли деньги, добытые преступным путем.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и объявлении о подозрениях злоумышленницам. Также полиция проверяет задержанных на причастность к совершению таких преступлений не только на Черниговщине, но и по всей стране.

Следователь открыл производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

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Автор: Денис Прядко