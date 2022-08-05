Крики 21-летней женщины услышала соседка.

На Николаевщине мужчина едва не убил женщину во время застолья. 29-летний местный житель облил 21-летнюю сожительницу бензином и поджег ее после того, как вместе с ней употреблял алкоголь.

Об этом сообщает Национальная полиция Николаевской области.

Инцидент произошел 3 августа в Первомайском районе. В больницу из села привезли 21-летнюю девушку с ожогами тела. Полиция выяснила, что она пострадала после конфликта, который у нее возник с сожителем.

29-летний мужчина облил бензином и поджег женщину во время застолья и употребления алкоголя. Крики о помощи услышала соседка, именно она и вызвала скорую.

"Сейчас злоумышленника задержали и объявили ему о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до восьми лет заключения", - добавили в полиции.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе умер 4-летний мальчик, получивший тяжелые ожоги во время игры с зажигалкой. Ребенок получил почти 100% ожогов тела.

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