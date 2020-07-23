На Закарпатье депутат насмерть сбил мотоциклиста - журналист (фото)

Журналист сообщает, что это не первая авария с участием этого депутата.

В Закарпатской области депутат местного совета устроил смертельное ДТП.

Об этом рассказал закарпатский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

"Иван Удуд, депутат Виноградовского районного совета, управляя Toyota Land Cruiser сбил мужчину, ехавшего на мотоцикле. ДТП произошло только в селе Братово, Виноградовского района Закарпатья", - написал он.

По информации журналиста, на месте сейчас работает полиция. Он заявил, что это уже второе смертельное ДТП депутата. "Первое было в конце 90-х. Тогда мужчине удалось избежать наказания. Кроме того, мужчина является зятем депутата Закарпатского областного совета Карла Резеша", - пишет журналист.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине произошло ДТП с участием военных: есть погибшие и тяжело раненые.

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